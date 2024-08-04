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İstanbul'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü: 1 bebek hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Kaza sonrası bulundukları bölümden nakledilen prematüre bebeklerden biri hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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İstanbul'da bir hastanenin yeni doğan ünitesinde tavan çöktü: 1 bebek hayatını kaybetti
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Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse NTV'ye yaptığı açıklamada olay sırasında yoğun bakım ünitesinde 8 bebeğin bulunduğunu belirtti.

Bebeklerin içerinde bulundukları küvözlerle sağlık ekibi gözetiminde, itfaiye ekipleri tarafından güvenli alana nakledildiğini söyledi. Ancak prematüre durumda ve ağırlığı 800 gram civarında olan üç bebekten birinin, olaydan yarım saat sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Çökmenin, hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatındaki kaçaktan kaynaklandığı öğrenildi.

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