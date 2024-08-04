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İstanbul'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde tavan çöktü, bebekler tahliye edildi

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Ünitede tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da bir hastanenin yenidoğan ünitesinde tavan çöktü, bebekler tahliye edildi
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Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle asma tavan çöktü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekipleri, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebeği tahliye etti.

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