İstanbul'da bir işyerinde 100 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduğunu belirledi. Ekipler, bugün iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Y. ve M.A. gözaltına alınırken, firari durumda olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İş yerinde yapılan aramalarda 100 ruhsatsız tabanca, 100 şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.