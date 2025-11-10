  1. Ekonomim
  3. İstanbul'da bir kişi metronun üzerine çıkarak oturdu
İstanbul'da bir kişi metronun üzerine çıkarak oturdu

İstanbul'da bir vatandaş, durakta bekleyen metronun üzerine çıkarak oturdu.

Yolcular ve durakta bekleyen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda ilginç anlar yaşandı. Bir vatandaş bilinmeyen bir nedenle durakta bekleyen metronun üzerine çıktı. Güvenlik görevlisi telsizden anons geçerek ekip çağırırken, yolcuların hayretle izlediği şahıs bir süre sonra metronun üzerinden inip koşarak kaçmaya başladı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

