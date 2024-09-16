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İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da Sultangazi meydanında bomba alarmı verildi. Şüpheli paketi görenler, hemen durumu ekiplere bildirdi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da bomba alarmı! Çok sayıda polis sevk edildi
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İstanbul​ Sultangazi​'de hurda toplayan bir kişi, topladığı poşetlerin birinin içerisinde kablolar olduğunu görünceü büyük bir telaşla durumu ekiplere bildirdi.

Polis ekipleri harekete geçti

Hurdacının ihbarından polis ekipleri harekete geçti. İhbarı yapan şahıs ifadesini almak üzere karakola götürülürken, paketin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.

Yolların kapatıldığı noktaya olay yeri inceleme ve bomba​ imha uzmanları sevk edildi.

Paketten el yapımı bomba çıktı

Sultangazi meydanında titizlikle incelenen paketten el yapımı bomba çıktı. Etkisiz hale getirilen bomba, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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