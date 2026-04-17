İstanbul'da bombalama yapacağını söyleyen lise öğrencisinin evinden cephanelik çıktı
Telegram’dan Kahramanmaraş’taki saldırıyla alakalı bomba fotoğrafı ve bombalama yapacağına yönelik mesajlar atan lise öğrencisi çocuk, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.
Yeni Şafak'ın haberine göre; şüphelinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelinin tutuklandığı iddia edildi.