İstanbul’da bu ay sonunda dört ülke masaya oturuyor: Gündem bölgesel barış ve istikrar

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İran merkezli ISNA, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan toplantıya ilişkin bilgileri Al Hadath’a dayandırdı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı da görüşmenin detaylarını doğrularken, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarının ay sonunda İstanbul’da bir araya gelmesinin planlandığını açıkladı. Toplantıda bölgesel gelişmelerin yanı sıra barış ve istikrar konularının ele alınması bekleniyor.

Görüşme, 7 Ağustos’ta Mekke’de imzalandığı belirtilen üçlü savunma anlaşmasının ardından yapılacak. Söz konusu anlaşmanın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandığı aktarılmıştı.

İstanbul’da dört ülke masaya oturuyor

ISNA’nın aktardığı bilgilere göre toplantının adresi İstanbul olacak. Zirveye dört ülkenin dışişleri bakanları katılacak.

Buna göre Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır masada yer alacak. Görüşmelerin ana gündemini bölgedeki son gelişmeler oluşturacak. Ayrıca bölgesel barış ve istikrara yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Toplantının ay sonunda gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Mekke’deki savunma anlaşmasının ardından İstanbul’da kritik toplantı

Dörtlü toplantı, 7 Ağustos 2026’daki gelişmenin ardından gündeme geldi. ISNA, bu tarihte Mekke’de üçlü bir anlaşma imzalandığını bildirdi.

Habere göre anlaşmanın tarafları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan oldu. Düzenleme karşılıklı savunma anlaşması olarak nitelendirildi. Ayrıca anlaşma bazı haberlerde “Mekke Anlaşması” adıyla anılıyor.

ISNA, Mısır’ın da bu yapıya dahil edilmesine yönelik çalışmalar bulunduğunu aktardı. Böylece İstanbul toplantısında Mısır’ın katılımı da öne çıkan başlıklardan biri oldu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı da toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Hakan Fidan ile Muhammed İshak Dar’ın telefon görüşmesi doğrulandı.

Dar, Pakistan’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütüyor. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi. Bunun yanı sıra barış ve istikrara yönelik bölgesel çalışmalar ele alındı. Fidan, görüşme sırasında Dar’a İstanbul toplantısı için davet iletti.

İstanbul’da bölgesel diplomasi trafiği

Pakistan Dışişleri Bakanlığına göre toplantı ay sonunda gerçekleştirilecek. Organizasyon “4. Bölgesel Dışişleri Bakanları Toplantısı” olarak duyuruldu. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır toplantıya katılacak ülkeler olarak sıralandı.

Muhammed İshak Dar, Hakan Fidan’ın İstanbul davetini kabul ederek toplantıya katılacağını teyit etti. Böylece Pakistan’ın İstanbul’daki toplantıya katılımı da açıklanmış oldu.

Gündemde bölgesel barış ve güvenlik var

Pakistan tarafından yapılan açıklamada toplantının gündemine ilişkin de bilgi verildi. Bölgesel gelişmeler görüşmelerin temel başlıkları arasında olacak. Ayrıca bölgesel barış ve istikrar için yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.

ISNA ise haberinde Mekke’deki üçlü savunma düzenlemesini öne çıkardı. İran ajansı, Mısır’ın bu düzenlemeye dahil edilmesi yönündeki girişimlere işaret etti. İstanbul toplantısına ilişkin Pakistan tarafından açıklanan gündem ise bölgesel gelişmeler, barış ve istikrar başlıklarını kapsıyor.