İstanbul'da bu gece bazı yollar trafiğe kapatılacak: Alternatif güzergahlar belli oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde her gün 01.00 ile 05.00 saatleri arasında belirli noktalarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

Bu kapsamda, Beylerbeyi Köprü Katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca, D-100 Karayolu kuzey istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren trafik akışı durdurulacak. Araçlar bu noktadan itibaren Ümraniye-Şile ve Altunizade yönlerine yönlendirilecek.

Sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi

Geçici trafik düzenlemesi süresince sürücülerin ulaşımda aksama yaşamamaları amacıyla alternatif güzergahlar da açıklandı.

Buna göre, Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi, D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ile TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarının alternatif olarak kullanılabileceği bildirildi.

Uygulama üç gece boyunca sürecek

Belgesel çekimleri nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemesi, 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde her gece 01.00 ile 05.00 saatleri arasında geçerli olacak. Yetkililer, sürücülerin belirtilen saatlerde yola çıkmadan önce güzergahlarını planlamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.