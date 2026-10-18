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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul'da düzenlenecek etkinlik kapsamında bugün bazı yolların trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 07.00-13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ile Cevdet Paşa Caddesi'nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadar olan bölümü araç trafiğine kapalı olacak.

Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi ise alternatif olarak kullanılabilecek.

Bazı yollar saat 09.00'dan itibaren kapatılacak

Bir etkinlik kapsamında bazı yollar da saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Bugün saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Zeytinburnu'nda Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir, Rauf Denktaş, Yunus Emre, Seyitnizam, Asım Kazancıgil, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı, Demirhane Caddeleri ile Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. Sokak trafiğe kapalı olacak.

Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarları kullanılabilecek.

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