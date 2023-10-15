İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu programları sebebiyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Yarış için Ayasofya Meydanı, Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli, Harem ile Küçüksu arasındaki sahil yolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı-Galata Köprüsü yönünde trafik akışına izin verilemeyecek.

Tarihi Yarımada'da Abdülezel Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Kennedy Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüş Pala Caddesi'nde trafik akışı olmayacak.

İETT'nin yaptığı duyuruya göre, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasındaki metrobüs seferleri, 12.15-14.30 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak. Bağcılar-Kabataş tramvay seferleri, Beyazıt Meydanı'nda kesilecek. Ayrıca, Sirkeci arabalı vapuru, Üsküdar ve Harem iskelelerinden Eminönü İskelesi'ne yapılacak deniz seferleri 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilemeyecek.