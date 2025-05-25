İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Mayıs saat 12.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

''Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu üst geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal varyant, Samatya varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yollar."

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli'nin kullanılabileceği duyuruldu.