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İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, trafiğe kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Galatasaray-Beşiktaş 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakası nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Açıklamaya göre, kapatılacak yollar şöyle:
"TEM kuzey yan yol 900 metre yol kavşağı ve 900 metrelik yol, TEM kuzey yan yol İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu kavşağı ile İSKİ Arıtma Tesisleri Yolu, Tuna Caddesi ile 13. Sokak kavşağı, İstanbul Olimpiyat Metro İstasyonu önü ve metro üst geçidi, Olimpiyat Stadı Yolu metro istasyonu ayrımı, P23 otopark ayrımı, tünel girişi ayrımı, P5-P6-P7-P8-P9-P10 otoparkları ayrımı ile 900 metre yol sonu ayrımları ve Olimpiyat Stadı yolundan 900 metre yol sonuna bağlantı kavşağı, 900 metre yol sonundan Olimpiyat Stadı'na bağlantı yolu, Olimpiyat Stadı yolu P20–P21 otopark ayrımları, Olimpiyat Stadı yolu P24 otopark ayrımları, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 401. Sokak, 2745. Sokak, 2746. Sokak, stat yanı Başakşehir Köprüsü, TEM-(E80) kuzey yan yol (Masko-Bayramtepe Köprüsü arası), Olimpiyat Stadı yolu TEM-(E80) kuzey yan yol ile Nidapark Sitesi arası."

Galatasaray taraftarları, TEM ve Basın Ekspres, TEM Kuzey Yan Yol'u, Beşiktaş taraftarları ise Kuzey Marmara Otoyolu, Eski Edirne Asfaltı, Rıfat Ilgaz Caddesi, Olimpiyat Stadı yolunu kullanarak stadyuma gelecek.

Taksiler ise Galatasaray taraftarları için TEM, TEM Kuzey Yanyol, Beşiktaş taraftarları için Kuzey Marmara Otoyolu, Eski Edirne Asfaltı, Rıfat Ilgaz Caddesi, Olimpiyat Stadı yolu güzergahlarını kullanacak.

Taraftar ve ilgililerin, planlanan güzergah ve araç parklarına uyması ve gerekli özeni göstermesi, herhangi bir aksaklık yaşanmaması için dikkatli olması gerekiyor.

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