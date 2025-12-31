  1. Ekonomim
İstanbul'da Çamlıca Tepesi beyaza büründü

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerini beyaza bürürken, Çamlıca Tepesi’ne çıkan vatandaşlar kartopu oynayıp manzarayı görüntüleyerek karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da Çamlıca Tepesi beyaza büründü
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yağışın ardından Çamlıca Tepesi beyaza bürünürken, buraya gelenler karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da Çamlıca Tepesi beyaza büründü - Resim : 1

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağışla birlikte vatandaşların sıkça uğradığı Çamlıca Tepesi de beyaza büründü.

İstanbul'da Çamlıca Tepesi beyaza büründü - Resim : 2

Kar yağışını fırsat bilenler, Çamlıca'da kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kar manzarasını görüntülerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

