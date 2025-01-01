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İstanbul'da çay ocağına el bombası atıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir çay ocağına el bombası atıldı. Patlamayan el bombası ekipler tarafından imha edildi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da çay ocağına el bombası atıldı
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Mehmet Akif Mahallesi Türkmen Sokağı'ndaki çay ocağına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el bombası atıldı.

Çay ocağında bulunanlar korkuyla kaçışırken atılan bomba patlamadı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Uzman ekipler tarafından incelenen el bombası etkisiz hale getirildi.

Polis, el bombasını atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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