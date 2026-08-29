İstanbul’da çekirgeden sonra şimdi de akrep paniği: Evlerin içine kadar giriyorlar! Akrep eve girerse ne yapmalı?

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Akrepler yaz aylarında daha sık görülüyor

Marmara Bölgesi ve İstanbul, bazı akrep türlerinin doğal yaşam alanları arasında bulunuyor. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte akreplerin hareketliliği ve popülasyonu da artabiliyor.

NTV'de yer alan habere göre Yaban Hayatı Uzmanı Entomolog Prof. Dr. Zeynel Arslan Gündoğdu, İstanbul’da birden fazla akrep türünün bulunduğunu belirterek, bunların genellikle büyük boyutlu olmadığını söyledi.

Gündoğdu, vatandaşların akreplerle karşılaştığında paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı:

“Endişeye kapılmaya gerek yok. Sonuçta böcek ısırığından farklı bir şey değil.”

Evlerin içine kadar girebiliyorlar

Nemli ve karanlık alanları tercih eden akrepler, zaman zaman yaşam alanlarına da girebiliyor. Özellikle kot farkının fazla olduğu semt ve ilçelerde akreplere daha sık rastlanabildiği belirtiliyor.

Akreplerin yüksek katlara kadar çıkabilmesi ve evlerin içerisinde görülmesi ise vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor.

Uzmanından önemli uyarı: Öldürmeyin

Prof. Dr. Gündoğdu, akreplerin görüldüğü yerde öldürülmemesi gerektiğine de dikkat çekti. Akreplerin ekosistem açısından faydalı canlılar olduğunu belirten Gündoğdu, böceklerle beslendiklerini söyledi.

Gündoğdu, “Çünkü faydalı hayvanlar. Böceklerle besleniyorlar, dolayısıyla her canlının bir faydası var diye düşünmek gerekir.” ifadelerini kullandı.

Akrep eve girerse ne yapılmalı?

Uzman, evde akrep görülmesi halinde doğrudan müdahale etmek yerine dikkatli bir şekilde uzaklaştırılmasını öneriyor.

Bunun için akrebin üzerine bir kağıt parçası yerleştirilip, ardından bir kap yardımıyla güvenli şekilde kontrol altına alınabileceğini belirten Gündoğdu, daha sonra dışarı bırakılabileceğini ifade etti.

Nane yağıyla önlem alınabilir

Akreplerin yaşam alanlarından uzak tutulması için bazı bitkisel yöntemlerin de kullanılabileceği belirtildi.

Gündoğdu, özellikle nane yağı gibi bitkisel uzaklaştırıcıların yaşam alanlarının korunmasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Uzmanlara göre akreplerin yaz aylarında daha fazla hareketlenmesi doğal bir durum. Bu nedenle vatandaşların paniğe kapılmak yerine yaşam alanlarında basit önlemler alması ve karşılaştıkları canlıları mümkün olduğunca zarar vermeden uzaklaştırması öneriliyor.