İstanbul'da CHP Gençlik Kolları pankart astı! Başkan emniyete çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul’da asılan bir pankart nedeniyle, CHP Ataşehir Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Can Arslan’ın emniyete çağırıldığını belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından, asılan pankartı da paylaşarak “İktidarın hazımsızlığı, iyice şımarıklığa dönüştü. Aşağıdaki pankarta tahammül edemediler, Ataşehir Gençlik Kolu Başkanımız Ulaş Can Arslan'ı emniyete çağırdılar. Hukuk komisyonumuz ve avukatlarımız gençlik kolu başkanımızın sürecini yakından takip ediyor. Kendini şah sananlara hak, hukuk ve hakikati öğreteceğiz. Arkadaşlarımız hakikati haykırdı: AKP'li 22 yılda: En az 24 facia. 54 bin 780 ölü. sıfır istifa!" dedi.