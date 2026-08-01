İstanbul'da CHP'li 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek iddiası

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CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 3 belediye başkanı bugün AK Parti'ye katılacak ve rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.

Saymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, yarın AK Parti’ye katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında üç CHP’liye rozet takacak."