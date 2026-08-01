İstanbul'da CHP'li 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek iddiası
İstanbul'da CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ile Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’ın AK Parti’ye katılacağı iddia edildi. Gazeteci İsmail Saymaz, üç isme AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılacağını iddia etti.
CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 3 belediye başkanı bugün AK Parti'ye katılacak ve rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.
Saymaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"CHP’li Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanları Eren Ali Bingöl ve Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, yarın AK Parti’ye katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında üç CHP’liye rozet takacak."