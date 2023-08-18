İstanbul'da çok sayıda sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul'da sahte ilaç üreterek piyasaya sürmek isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "sahtecilik" suçuyla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerce yapılan 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Pendik'te belirlenen 5 adrese 17 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanma aşamasında 13 bin 500, satışa hazır halde 2 bin 35 doping, hormon, vitamin ilaçları ile hayvanların tedavisinde kullanılan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek sahte ilaçlar ele geçirildi. Adreslerde ayrıca 2 tabanca ve narkotik madde de bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilecek.

Ele geçirilen sahte ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde sergilendi.