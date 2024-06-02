İstanbul'da çöken binanın sahibi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir bina saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çöken binanın enkazından 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı.

Çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Diğer taraftan binanın sahibi başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.