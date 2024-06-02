İstanbul'da çöken binanın sahibi gözaltına alındı
İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 1 kişinin ölümüne ve 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir bina saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, çöken binanın enkazından 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı.
Çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.
Diğer taraftan binanın sahibi başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.