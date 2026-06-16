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İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kadının cezası belli oldu

İstanbul'da sokak röportajı sırasındaki ifadelerinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kadının cezası belli oldu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen Ş.B'yi (52) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Ş.B. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

 

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