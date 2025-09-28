İstanbul'da da hissedildi: Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre Kütayha Simav'da saat 12:59'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Deprem, İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD'ın aktardığına göre Kütahya - Simav'da saat 12:59'da 5.4 büyüklüğünde ve 8.46 km derinliğinde bir deprem meydan geldi.
Deprem, İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi. Depremin Uşak kent merkezine 70 kilometre, Kütahya'ya 88 kilometre Balıkesir'e ise 106 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2025
Büyüklük:5.4 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-09-28
Saat:12:59:15 TSİ
Enlem:39.22167 N
Boylam:28.99389 E
Derinlik:8.46 km
Detay:https://t.co/0jXjfR3Zbl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandili Rasathanesi de depremi 5.5 büyüklüğünde ölçtü. Kandilli'nin ölçümüne göre deprem 6 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
28.09.2025, 12:59:15 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 6.0 km#Kandilli
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/ly0CouKSeB
28.09.2025, 12:59:15 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 6.0 km#Kandilli
Artçı deprem meydana geldi
Kütahya Simav'da 4.0 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.
Deprem saat 13:12'de meydana gelirken derinliği 10.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-09-28
Saat:13:12:59 TSİ
Enlem:39.22417 N
Boylam:28.99167 E
Derinlik:10.59 km
Detay:https://t.co/av5Ameus82@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı ilk açıklamada, "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı.
Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi… pic.twitter.com/W7ZlsPKqM5
AFAD'dan açıklama yapıldı
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12:59’da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza… https://t.co/OGtVEH6RSG