İstanbul'da da hissedildi: Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre Kütahya - Simav'da saat 12:59'da 5.4 büyüklüğünde ve 8.46 km derinliğinde bir deprem meydan geldi.

Deprem, İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi. Depremin Uşak kent merkezine 70 kilometre, Kütahya'ya 88 kilometre Balıkesir'e ise 106 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Kandili Rasathanesi de depremi 5.5 büyüklüğünde ölçtü. Kandilli'nin ölçümüne göre deprem 6 km derinlikte meydana geldi.

Artçı deprem meydana geldi

Kütahya Simav'da 4.0 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.

Deprem saat 13:12'de meydana gelirken derinliği 10.5 kilometre olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı ilk açıklamada, "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



AFAD'dan açıklama yapıldı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12:59’da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.