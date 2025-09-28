  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da da hissedildi: Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

İstanbul'da da hissedildi: Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre Kütayha Simav'da saat 12:59'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Deprem, İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da da hissedildi: Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA
Takip Et

AFAD'ın aktardığına göre Kütahya - Simav'da saat 12:59'da 5.4 büyüklüğünde ve 8.46 km derinliğinde bir deprem meydan geldi.

Deprem, İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi. Depremin Uşak kent merkezine 70 kilometre, Kütahya'ya 88 kilometre Balıkesir'e ise 106 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Kandili Rasathanesi de depremi 5.5 büyüklüğünde ölçtü. Kandilli'nin ölçümüne göre deprem 6 km derinlikte meydana geldi.

Artçı deprem meydana geldi

Kütahya Simav'da 4.0 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi.

Deprem saat 13:12'de meydana gelirken derinliği 10.5 kilometre olarak kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan ilk açıklama geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı ilk açıklamada, "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan açıklama yapıldı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12:59’da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

 

 

AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde depremGündem
Gündem
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy o bölgeyi uyarmıştı: Kütahya Simav'da deprem
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy o bölgeyi uyarmıştı: Kütahya Simav'da deprem
DEM Partili Beştaş: Eğer komisyon İmralı’ya gitmeyecekse Öcalan gelsin
DEM Partili Beştaş: Eğer komisyon İmralı’ya gitmeyecekse Öcalan gelsin
Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporunda çarpıcı detaylar: Odadaki parkeler kaygan, pencereler alçak
Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporunda çarpıcı detaylar: Zemin kaygan, pencereler alçak
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Sındırgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Roma dönemine ait 83 sikke, ABD'den Türkiye'ye iade edildi
Roma dönemine ait 83 sikke, ABD'den Türkiye'ye iade edildi