İstanbul'da da hissedildi: Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Yalova’da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbul, Bursa ve çevre illerden hissedildi. AFAD’ın aktardığına göre, saat 09.21'de yaşanan depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 9,71 kilometre olarak kaydedildi.