İstanbul'da da hissedildi: Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Yalova’da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbul, Bursa ve çevre illerden hissedildi. AFAD’ın aktardığına göre, saat 09.21'de yaşanan depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 9,71 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)
Tarih:2024-03-20
Saat:09:21:01 TSİ
Enlem:40.67556 N
Boylam:29.24111 E
Derinlik:9.71 km
Detay:https://t.co/UX2jlD5TJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi