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İstanbul'da da hissedildi: Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da da hissedildi: Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Yalova’da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbulBursa ve çevre illerden hissedildi. AFAD’ın aktardığına göre, saat 09.21'de yaşanan depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 9,71 kilometre olarak kaydedildi.