İstanbul'da da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı! Vali Gül: 17 kişi yaralandı, yıkım yok

İstanbul'da saat: 14.55'te tüm ilçelerinde hissedilen ve 15 saniye kadar süren bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), depremin Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana geldiğini duyurdu.

5 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.71 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

Paniğe neden oldu

Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

İstanbul'un her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Bakırköy Adliyesi'nde bulunanlar da binadan çıkarak, bahçede beklemeye başladı.

Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Fatih'te depremi hissederek sokağa çıkan vatandaşlardan Hüsnü Şahin, yaşadığı paniği, "Hissedince dışarı kaçtık. Alttan baya etkili vurdu. Korku elbette oluyor. Deprem bölgesiyiz ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Vali Gül: 17 kişi yaralandı, yıkım yok

İstanbul Valisi Davut Gül, deprem sırasında 17 kişinin panik nedeni ile yaralandığını açıkladı ve "Tespit edilen bir yıkım olayıyla karşılaşmadık" dedi.

İstanbul Valiliği: Hasar bilgisi alınmadı

İstanbul Valiliği de Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar kentte herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını yineledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."