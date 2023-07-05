İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 kişi gözaltında
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü içinde faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi.
Kentte 7 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.