İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde, Yalova’da terör örgütüyle bağlantılı olarak gerçekleşen ve 3 emniyet mensubunun şehit edildiği saldırıyla ilgili sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen 28 şüpheli ile örgüt içerisinde aktif şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

31 Aralık 2025 günü saat 01:00 itibarıyla İstanbul’da 29 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.