  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
Takip Et

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda, aralarında Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı L.Y. adlı bir şüphelinin de olduğu 9 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
Takip Et

Güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, terör örgütlerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne karşı yeni bir operasyon başlattı.

İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde polis tarafından yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen ve İstanbul’da faaliyet gösteren bazı kişiler takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda söz konusu şüpheli kişilerin yakalanması için düzenlenen operasyon sonucunda aralarında Tacikistan adli makamlarının talebi doğrultusunda Interpol genel sekreterliğince tanzim edilen kırmızı bülten ile "DEAŞ terör örgütü üyesi" olmak suçundan uluslararası seviyede aranan L.Y. adlı 1 şüpheli de dahil toplam 9 teröristin yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

İstanbul’da çok sayıda adrese özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 9 mermi, 12 bin 500 dolar, 118 bin Türk Lirası, 2 bin avro para ve 17 gram altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan aralarında Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Tacikistan uyruklu L.Y.‘nin de olduğu 9 DEAŞ üyesi İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyon: 290 kilo ham madde ele geçirildiUyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyon: 290 kilo ham madde ele geçirildiGündem
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 28 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 28 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandıTürkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandıEkonomi
İntihar davası sonrası düğmeye basıldı: ChatGPT'ye ebeveyn denetimi geliyorİntihar davası sonrası düğmeye basıldı: ChatGPT'ye ebeveyn denetimi geliyorŞirket Haberleri

 

Gündem
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı! Eski TBMM başkanları dinlenecek
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı!
DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman savcılığa ifade verecek
DEM Parti Kars İl Eş Başkanı Arzu Savaş Derman savcılığa ifade verecek
179 kişi eksi netle üniversiteye yerleşti: Hangi bölümler öne çıktı?
179 kişi eksi netle üniversiteye yerleşti: Hangi bölümler öne çıktı?
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Çekmeköy’de silahlı saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti
Çekmeköy’de silahlı saldırı: Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç hayatını kaybetti