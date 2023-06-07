İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 kişi gözaltında
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü bildirildi.
Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete getirildi.