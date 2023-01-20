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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı faaliyet yürüten 10 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan şüphelilerin son süreçte Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda "yabancı terörist savaşçı" olduğu belirlenen 10 yabancı uyruklu operasyonla gözaltına alındı.

 