İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 'Rusya istihbaratına çalışıyorum'

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, ‘ganimet’ adı altında örgüte para ve eleman toplayıp DEAŞ yanlısı sosyal medya hesapları kurarak propagandası yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, DEAŞ ve çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olan, örgüt yanlısı sosyal medya hesapları kuran, örgüt propagandası yapan ve ‘ganimet’ adı altında örgüte para-eleman kazandırdığı ileri sürülen 4 kişi tespit edildi. Hasan Ö.(51), Yaşar İ.(49), Amır I.(28) ve Baurzhan K.(32) adlı ikisi yabancı uyruklu 4 şüphelinin izini süren TEM Şube ekipleri, dün birçok adrese peş peşe operasyon düzenledi. Operasyonda zanlıların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Rus istihbaratı iddiası

DEAŞ bağlantılı 4 zanlının saklandıkları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülürken, Rus uyruklu Baurzhan K.’nın havalimanında yapılan sorgusunda DEAŞ'ta faaliyet yürüttüğünü, sonrasında da Rus istihbaratına çalıştığını söylediği öğrenildi.

Üçü serbest, Rusya uyruklu tutuklandı

Yakalanan DEAŞ bağlantılı 4 şüpheli, polis tarafından yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Amır I. serbest bırakılarak hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Hasan Ö. ve Yaşar İ. hakkında yurt dışı yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulandı. Sorgusunda DEAŞ saflarında yer aldığını ve Rus istihbaratı adına çalıştığını iddia eden Baurzhan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA-AA)