İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 16 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, DEAŞ, El Kaide ile dini istismar eden terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.
Ekipler, kentte faaliyet gösterdiklerini belirledikleri, "yabancı terörist savaşçı" olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 8 ilçede belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu şüpheli emniyete götürüldü.