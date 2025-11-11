İstanbul’da DEAŞ’a yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

  1. Ekonomim
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Zanlıların bir kısmının eylem arayışında oldukları, bazılarının ise bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videoları ile sosyal medya üzerinden güncel propaganda faaliyeti yaptıkları anlaşıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ile İstihbarat Şube ekipleri, aşırı radikal terör örgütü DEAŞ’ın yurtiçindeki faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalarda, söz konusu örgüt ile irtibatları saptanan 12 DEAŞ mensubunun yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Sabah erken saatlerde 9 ilçede 17 adrese yönelik özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 12 zanlının yakalandığı belirtildi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 3 şarjör, 13 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürülürken, örgüt üyelerinin faaliyetleri hakkında ayrıntılara ulaşıldı.

Dijitallerde bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videoları var

DEAŞ adına faaliyette bulunmakla suçlanan şüphelilerin, örgüte ait, bomba yapımı gibi çeşitli eğitim videoları ile güncel propaganda faaliyetlerinin paylaşıldığı internet tabanlı kapalı sistemde anlık mesajlaşma programını kullandıkları, sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlar yaptıkları ve eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi.

Sabah saatlerinde zincirleme operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri Terörle Mücadele Şubesinde devam ediyor.

Gündem
