İstanbul'da dehşet! Korsan taksici polisi şehit etti

Olay, saat 22.30 sıralarında Akevler Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede denetim yapan sivil trafik polisleri, korsan taksicilik yaptığı belirlenen Ekrem A.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Ekrem A. hakkında işlem yapılırken, aracının trafikten men edileceği bildirildi. Bunun üzerine Ekrem A., belinden çıkardığı silahla trafik polisi Mehmet Ali Topatan'a ateş etti. Sırtından vurulan Mehmet Ali Topatan ağır yaralanırken, Ekrem A. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri yapılan Ekrem A. ile polis memuru Mehmet Ali Topatan, Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin incelemesi sürerken, Ekrem A.’nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "04.09.2026 günü saat 22.50 sıralarında Esenyurt İlçesi, Akevler mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri, korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yapmıştır. İşlemin ardından araç sürücüsü Ekrem A. isimli şahıs emniyet ekiplerine ateş açmış ve Mehmet Ali Topatan isimli polisimizi ağır yaralamıştır. Saldırıyı düzenleyen şahıs, saldırının hemen ardından yanında taşıdığı silahla intihar etmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurumuz Mehmet Ali Topatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A. da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.