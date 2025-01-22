  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da dehşete düşüren olay! Anne, 1,5 yaşındaki kızını çöpe attı
Takip Et

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Anne, 1,5 yaşındaki kızını çöpe attı

İstanbul Esenyurt’ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anne, 1,5 yaşındaki kız çocuğunu çöpe atıp kaçtı. Çocuk koruma altına alınırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Anne, 1,5 yaşındaki kızını çöpe attı
Takip Et

Olay, dün 18:00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşlarında bir kız çocuğunun çöpte olduğunu gören vatandaşlarla durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bu sırada bir adam, “Bu benim kızım” diyerek çocuğu çöpten almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak çocuğu ambulansa aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Annenin attığı tespit edildi

Yapılan çalışmaların ardından çocuğun annesi Ayşe D. ‘nin çocuğu çöpe attığı tespit edildi. Anne gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Annenin psikolojik sorunları olduğu, çöpün yanında çocuğu almak isteyen adamın ise babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Gündem
Maltepe'de polyester havuz deposunda yangın! Alevler tüm binayı sardı
Maltepe'de polyester havuz deposunda yangın! Alevler tüm binayı sardı
Bolu'dan İzmir'e acı haber: Dr. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya da otel yangınında hayatını kaybetti
Bolu'dan İzmir'e acı haber: Dr. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya da otel yangınında hayatını kaybetti
Hakim ve savcı alımı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM: 1 soru iptal edildi
Hakim ve savcı alımı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM: 1 soru iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevilerin iki talebine yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevilerin iki talebine yeşil ışık
RTÜK Başkanı duyurdu: Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı
Otel yangınıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı
Yılın ilk MGK'si toplanıyor! Devletin gizli anayasası ‘Kırmızı Kitap’ güncellenecek
Yılın ilk MGK'si toplanıyor! ‘Kırmızı Kitap’ güncellenecek