İstanbul'da deniz metrelerce çekildi: Vatandaşlar tedirgin oldu

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mustafa Oğuzhan Sokak mevkiinde denizin çekilmesiyle birlikte deniz tabanı gözler önüne serildi. Bazı bölgelerde kum adacıkları oluşurken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ilginç manzarayı cep telefonlarıyla kayda aldı.

Küçük balıkçı tekneleri açığa demirledi

Deniz suyunun çekilmesi balıkçıları da etkiledi. Limandaki bazı gırgır teknelerinin karaya oturmamak için açığa demirlediği görüldü. Bazı gırgır gemilerinin ise balık avlamak için limandan çıkarken zorlandığı, küçük balıkçı teknelerinin halatlarla çekilerek çıkarıldığı öğrenildi.

"Tahminen 200-250 metre kadar çekildi"

Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Yıldız, “Silivrililer burayı bilir, burası her sene çekilen bir yer. Depremle alakalı düşünenler var ama biz bunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü her sene oluyor. Bilim insanları daha iyi bilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla her sene burada böyle oluyor. Tahminen 200-250 metre kadar çekildi" dedi.

"Deniz çekilerek bomboş oluyor"

Agim Gavri ise, “Herhalde iklim değişikliğinden olduğunu düşünüyoruz. Bazı zamanlar burası deniz çekilerek bomboş oluyor. Tahminen 150-200 metre çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Deniz yaklaşık 15 metre çekildi

Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde de denizin yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü. Yaz aylarında plaj olarak kullanılan alanda denizin geri çekilmesiyle kumsal alanın büyüdüğü görüldü. İlçe sakinleri, Avcılar sahilinde daha önce de benzer çekilmeler yaşandığını ve bunun doğal bir gel-git olayı olduğunu söyledi.