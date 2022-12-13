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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.