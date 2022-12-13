İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu seferinde ring uğramasının yapılamadığı bildirildi.