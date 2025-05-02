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İstanbul'da deprem: Adalar açıkları sallandı

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre İstanbul'da Adalar açıklarında saat 11:30'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da deprem: Adalar açıkları sallandı
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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sismik hareketlilik sürüyor.

AFAD'ın aktardığı veriye göre İstanbul'da Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 11:30'da gerçekleşti. AFAD'a göre sarsıntının derinliği 6.26 kilometre olarak ölçüldü. 

İşte depremin yaşandığı nokta:

Kandilli Rasathanesi: Derinlik 19 km

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise Marmara Denizi'nde saat 11:30'da olan depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin derinliği 19 km olarak duyurdu.

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