İstanbul'da deprem: Adalar açıkları sallandı
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre İstanbul'da Adalar açıklarında saat 11:30'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sismik hareketlilik sürüyor.
AFAD'ın aktardığı veriye göre İstanbul'da Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem saat 11:30'da gerçekleşti. AFAD'a göre sarsıntının derinliği 6.26 kilometre olarak ölçüldü.
İşte depremin yaşandığı nokta:
Kandilli Rasathanesi: Derinlik 19 km
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise Marmara Denizi'nde saat 11:30'da olan depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin derinliği 19 km olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 2, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/L0YhkAf3TE
02.05.2025, 11:30:08 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 19.4 km#Kandilli