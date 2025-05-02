İstanbul'da deprem: Adalar açıkları sallandı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sismik hareketlilik sürüyor.

AFAD'ın aktardığı veriye göre İstanbul'da Adalar açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 11:30'da gerçekleşti. AFAD'a göre sarsıntının derinliği 6.26 kilometre olarak ölçüldü.

İşte depremin yaşandığı nokta:

Kandilli Rasathanesi: Derinlik 19 km

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre ise Marmara Denizi'nde saat 11:30'da olan depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. Kandilli, depremin derinliği 19 km olarak duyurdu.