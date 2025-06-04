İstanbul'da deprem! Kandilli büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, saat 20:35’te Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.5 büyüklüğünde, 7.8 km derinlikte deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 4, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/5j6sqZOWiN
04.06.2025, 20:35:40 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 7.8 km#Kandilli
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