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İstanbul'da deprem! Kandilli büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da deprem! Kandilli büyüklüğünü açıkladı
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, saat 20:35’te Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.5 büyüklüğünde, 7.8 km derinlikte deprem meydana geldi.

 

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