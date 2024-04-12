İstanbul'da deprem olmayacak mı? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sert çıktı!

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne sürerek "Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" tavsiyesinde bulunmuştu. "İstanbul'da beklenildiği gibi yıkıcı bir deprem olmayacak mı? sorusunu" Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı.

İddialara sinirlenen Prof. Dr. Ersoy, "Jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. İlk defa bu kadar sinirleniyorum. 100 yıl - 200 yıl deprem olmayacak demek vebal altında olmaktır ve bu da bir suçtur" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ersoy ve Prof. Dr. Ercan'ın konuya ilişkin açıklamalarının tamamı şöyle:

Ercan: İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacak

Dün sosyal medya hesabından olası İstanbul depremine ilişkin bir paylaşım yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan; İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne sürerek "Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" tavsiyesinde bulunmuştu.

Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 11, 2024

Ersoy: Vatandaşlarımız bu tür gayribilimsel açıklamalara inanmasın

Aslında birinin bu tür yalan yanlış açıklamalarına cevap vermeyi hiç sevmiyorum. Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama. Açıklamanın içinde bile tutarlılık yok, paranoyak bir açıklama. İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları Kandilli gibi açıklamalar yapıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesi için çalışıyoruz.

"Deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar"

Vatandaş bu tür bir açıklamayı görünce vatandaş 'demek ki hocalar saçmalıyor' diyecek. Saçmalayan bir açıklama varsa bu açıklamadır. Jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. İlk defa böyle bir açıklama yapıyorum.

"İlk defa bu kadar sinirleniyorum"

Marmara Denizi dünyanın en iyi bilinen denizlerinden biri haline geldi. Ciddi çalışmalar var buralarda. Ben tarih bilgisinden de yoksun olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız bu tür gayribilimsel açıklamalara inanmasın. Elbette herkes açıklama yapabilir ama bu açıklamalar bilimsel verilere dayanmalıdır. Marmara yüzlerce bilim insanı tarafından çalışılmış yerlerden bir tanesi. Zaten 24 yıl gibi bir süre geç kaldık. İlk defa bu kadar sinirleniyorum.

"Bu da bir suç"

100 yıl - 200 yıl deprem olmayacak demek vebal altında olmaktır ve bu da bir suçtur.