İstanbul'da depremde hasar gören 4 okul boşaltıldı
İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan taramalarda okul binalarında hasar olduğu tespit edildi. 4 okul riskli bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı.
İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan denetimlerde hasar gören 4 okul riskli bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı.
Okullarda denetim yapıldı
Alınan bilgiye göre, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından ekiplerce okullarda denetim yapıldı.
4 okul boşaltıldı
İnceleme sonrası Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Katip Çelebi İlkokulu, Silivri Gazi İmam Hatip Ortaokulu ile Üsküdar Halil Rüştü İlkokulunun anaokulu binasının boşaltılmasına karar verildi.
Çatlak ve sıva dökülmeleri tespit edildi
Bugün boşaltılan okullardan Sultanahmet Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ek bölümünün duvarlarında çatlaklar olduğu ve bazı yerlerde sıvaların döküldüğü görüldü.
Öğrenciler yakın okullara nakledilecek
Eğitim öğretime kapatılan okullardaki öğrencilerin ise ilçe milli eğitim müdürlüklerince yakın bölgelerdeki okullara nakledileceği öğrenildi.