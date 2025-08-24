  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 218 kilo metamfetamin ele geçirildi
Takip Et

İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 218 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 218 kilogram metamfetamin, 81 kilogram kimyasal katkı maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 218 kilo metamfetamin ele geçirildi
Takip Et

Bakan Yerlikaya, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 218 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirdik.

"Zehir tacirlerinin,  gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz"

Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gündem
Adana'da bariyere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da bariyere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu!
İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu!
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı ‘Cabbar' yine çalındı!
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı ‘Cabbar' yine çalındı!
Meral Akşener, Sami Yusuf konserinde görüntülendi
Meral Akşener, Sami Yusuf konserinde görüntülendi
Malatya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Malatya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı