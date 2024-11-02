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İstanbul'da doğal gaz kaçağı faciası: Doktor öldü, eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı

İstanbul Başakşehir'de müstakil bir evde meydana gelen doğalgaz kaçağı nedeniyle doktor Zafer Nuhoğlu hayatını kaybetti, eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da doğal gaz kaçağı faciası: Doktor öldü, eşi ve oğlu hastaneye kaldırıldı
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Başakşehir 2. Kısım Mahallesi 10. Cadde'de bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan doktor Zafer Nuhoğlu (81) bu sabah işe gitmedi.

Durumdan şüphelenen sekreteri, Nuhoğlu'nu cep telefonuyla aradı, ancak ulaşamadı.

Nuhoğlu'nun aynı evde yaşadığı eşi ve oğluna da ulaşılamaması üzerine komşulara haber verildi.

Evin kapısını çalan ve yanıt alamayan komşular, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu arada kapıyı kırıp içeri giren komşular, Nuhoğlu ailesini baygın halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zafer Nuhoğlu'nun öldüğünü belirlerken, eşi doktor Asiye Nuhoğlu ile oğlu Mert Nuhoğlu hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemede, evdeki kombinin bacasının yerinden çıktığı, ailenin de kombiden çıkan karbon monoksit gazından zehirlendiği değerlendirildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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