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İstanbul'da doktora küfürler edip sandalye fırlattı! İşte o anlar

İstanbul Şişli’de bir hastanede ameliyatın ertelenmesine sinirlenen hasta yakını İ.C.A., doktora hakaret edip sandalye fırlattı. Gözaltına alınan İ.C.A. çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" ve "tehdit-hakaret" suçlarından tutuklandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da doktora küfürler edip sandalye fırlattı! İşte o anlar
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Olay, 25 Ekim’de Şişli’de faaliyet gösteren bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ameliyatın ertelendiğini söyleyen doktor ile hasta arasında tartışma çıktı. Kayınpederinin ameliyatının sonraki güne ertelendiğini öğrenen İ.C.A. isimli şahıs da tartışmaya katılarak, R.B. isimli doktora bağırmaya başladı. Doktora küfür eden İ.C.A, bankonun üzerinden atlayarak doktora sandalye fırlattı.

Tutuklandı

Kaçarak uzaklaşan doktor, olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, doktora saldıran İ.C.A. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” ve “tehdit-hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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