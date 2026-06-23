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İstanbul'da dört ilçedeki bazı mahallelere 10 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Bahçelievler tünel hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in bazı mahallelerine 10 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da dört ilçedeki bazı mahallelere 10 saat su verilemeyecek
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Bahçelievler tünel hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda yarın saat 21.00 ile perşembe günü saat 07.00 arasında Bahçelievler, Bağcılar, Güngören ve Esenler'in bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:

"Bahçelievler'de Bahçelievler, Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Hürriyet, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Şirinevler, Yenibosna Merkez ve Zafer mahalleleri.

Bağcılar'da Fevzi Çakmak, Yıldıztepe, İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar, Sancaktepe, Kemalpaşa, Yavuz Selim, Bağlar, 15 Temmuz, Mahmutbey, Barbaros ve Kazım Karabekir mahalleleri.

Güngören'de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez ve Güneştepe mahalleleri. Esenler'de Fatih Mahallesi."

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