İstanbul'da dört tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 527 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, dün 4 tıra operasyon yapıldı.
Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda, aralarında yaşı küçük iki şüphelinin de yer aldığı toplam yedi zanlı gözaltına alındı.
Tırlarda yapılan aramada ise 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi.