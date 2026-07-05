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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 239 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton ve toz katkı maddesi de ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 239 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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İstanbul'da 239 kilo 150 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şişli'de 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 239 kilo 150 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra 8 kilo 150 gram aseton ile ⁠11 kilo 750 gram toz katkı maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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