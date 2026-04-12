İstanbul'da eğlence mekanlarına uyuşturucu operasyonu: Birçok ünlü isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul’da 17, il dışında 1 ve yurt dışında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda birçok ünlü ismin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alınırken, eğlence mekanında yapılan ve hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Ünlü isimler gözaltında

Oyuncu İlker İnanoğlu ile şarkıcı Cem Adrian hakkında da gözaltı kararı verildiği, ancak her iki ismin de yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda birçok ünlü isim Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.