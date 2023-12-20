İstanbul'da ele geçirildi: 40 milyon liralık kaçak ilaç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde yapılan operasyonda, iş yeri ile depo olarak kullanılan adreslerde yurt dışından ülkeye kaçak yollarla getirilen özel saklama şartlarına uymayarak insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza edilen ilaç ve çeşitli tıbbi malzemelerin bulunduğu tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, depolara gelen motorlu kuryelerin ilaçları alarak dağıtım yaptığını belirledi. Çalışmalarını tamamlanmasının ardından adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda ilaç ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 milyon 339 bin 80 adet hormon, streoid, testesteron, organ nakli, bağışıklık hastalıkları ile tüp bebek, düşük, diyabet ve epilepsi tedavilerinde kullanılan tablet, kapsül, ampul, flakon ve enjektör formda tıbbi ilaç ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.