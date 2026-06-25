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İstanbul'da ele geçirilen tarihi eserler sergilendi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 6 bin 819 eser ve 3 bin 366 sikkeden bazıları, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da ele geçirilen tarihi eserler sergilendi
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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince ele geçirilen tarihi eser ve objelerin sergilendiği alanda inceleme yaparak görevli personeli tebrik etti.

Operasyon hakkında basın mensuplarına bilgi veren Yıldız, "Kültürel varlıklarımız, ülkemizin ortak hafızası ve insanlığın evrensel mirasıdır. Bu değerleri korumak, geçmişimize sahip çıkmak olduğu kadar, onları geleceğe taşımak adına da büyük bir sorumluluktur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak yasa dışı her türlü faaliyetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.

İstanbul'da ele geçirilen tarihi eserler sergilendi - Resim : 1

Operasyon

Beykoz'da bir eve düzenlenen operasyonda Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, farklı medeniyetlerin sosyal yaşamını, inanç sistemlerini, sanatsal anlayışlarını ve ekonomik faaliyetlerini yansıtan arkeolojik obje, kitabe gibi 6 bin 819 eser ile 3 bin 366 sikke ele geçirilmişti.

İstanbul'da ele geçirilen tarihi eserler sergilendi - Resim : 2

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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