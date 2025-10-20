İstanbul’da emsal karar: Boşanan eş kediler için nafaka ödeyecek

  1. Ekonomim
İstanbul'da açılan bir anlaşmalı boşanma davasında sunulan protokol, içerdiği 'kedi nafakası' maddesiyle dikkatleri üzerine çekti. Eşiyle yollarını ayıran Buğra B., iki kedisinin velayetini eski eşine bırakarak 10 yıl boyunca her üç ayda bir 10 bin lira “kedi bakım nafakası” ödemeyi kabul etti.

İstanbul’da görülen bir anlaşmalı boşanma davasında dikkat çeken bir protokol maddesi yer aldı. Taraflardan Buğra B., boşanma sürecinde iki kedisinin velayetini eşi Ezgi B.’ye devretmeyi kabul ederken, kedilerin bakım giderleri için her üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapmayı da taahhüt etti.

Kedilerin velayeti eşe verildi

İstanbul’da yaşayan Buğra B. ve Ezgi B. çifti, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan protokolde, tarafların boşanmayı karşılıklı olarak kabul ettiği ve Buğra B.’nin Ezgi B.’ye 550 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Ancak protokolde en dikkat çeken detay, kedilerin velayetinin de yer alması oldu. Taraflar, “Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kalınmıştır” ifadesiyle kedi velayetinde uzlaşmaya vardı.

10 yıl boyunca her 3 ayda bir 10 bin lira ödeme

Protokolde ayrıca, Buğra B.’nin kedilerin bakım masrafları için 10 yıl boyunca üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapacağı hükmü yer aldı. Bu düzenleme, hukuk çevrelerinde “yeni nesil nafaka” örneği olarak değerlendirildi. Tarafların anlaşması doğrultusunda, mahkemenin de bu özel maddeyi boşanma kararına dahil etmesi bekleniyor.

