  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da eylem hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı
Takip Et

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de eylem hazırlığındaki DAEŞ'li Berkan Ç. etkisiz hale getirildi, bir kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı
Takip Et

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu ve ülkede terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç'nin (21) yakalanmasına yönelik Sultanbeyli'de operasyon düzenlendiği belirtildi.

Şüphelinin görevli polislere ateş açması üzerine karşılık verildiği ifade edilen açıklamada, Berkan Ç'nin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bu sırada bir kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.